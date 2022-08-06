Антонов назвал абсурдом попытки США обвинить РФ в кризисе продовольствия

Обвинения Вашингтона в адрес России в возникновении продовольственного кризиса в мире являются лживыми и абсурдными. Так посол России в США Анатолий Антонов 6 августа прокомментировал заявления руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.

«Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда — много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее, желания разобраться в существе проблемы», — отметил российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства.

Антонов отметил в первую очередь, что напряженная ситуация с продовольствием образовалась в связи с рядом факторов, среди которых и последствия пандемии, и перебои в цепочках поставок, и инфляция, и ускорившаяся урбанизация, а также накопившаяся усталость почв и изменение климата.

По словам посла в Вашингтоне, большое количество антироссийских санкций играет немалую роль в этом вопросе. Ограничения, введенные Западом, намеренно составлены так, чтобы «запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями».

В то же время глава дипмиссии заявил, что российская сторона прилагает массу усилий, чтобы переломить ситуацию. В свою очередь, Вашингтон, продолжил Антонов, выпускает обвиняющие Россию обвинения, поскольку не смог смириться со своим отсутствием среди участников четырехсторонней инициативы по безопасной транспортировке украинского зерна и продовольствия от 22 июля.

Также посол выразил надежду на то, что Украина и ее «кураторы на Западе не будут пытаться подорвать этот процесс».

Ранее, 3 августа, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребека Гринспен заявила, что международная организация работает над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. США и ЕС уже предоставили некоторые разъяснения по поводу введенных антироссийских санкций, заверила она.

Меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был подписан 22 июля. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Как стало известно 5 августа, три ранее заблокированных судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы и Черноморска. Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей.

По его словам, это необходимо для обеспечения вывоза зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.

Украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода судов.

Как заявил 28 июля «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, к продовольственному кризису в мире привела политика Запада, который упорно не хочет признавать ошибки и идти на уступки. Он отметил, что «США удобно наблюдать издалека, как Европа барахтается в ворохе проблем, которые возникли по причине следования указаниям из Вашингтона».