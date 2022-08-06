Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики

Американский предприниматель Илон Маск предложил выпустить из тюрем всех осужденных по делам о наркотиках. Такое заявление 4 августа он сделал в беседе с YouTube-каналом Full Send Podcast на фоне активной работы президента США Джо Байдена над освобождением баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам», — сказал Маск.

При этом он заявил, что людей не стоит лишать свободы за совершение ненасильственных действий.

Между тем пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 5 августа заявила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

Байден в этот же день заявил, что надеется на возвращение в США баскетболистки Бриттни Грайнер. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

Накануне Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

15 июня Байден заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы помимо Грайнер вернуть домой осужденного за шпионаж Пола Уилана как можно скорее.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.

5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.