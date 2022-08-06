ЕК подготовила новый план помощи Украине на €8 млрд

Европейская комиссия (ЕК) подготовила новый проект помощи Украине в размере €8 млрд, который будет сочетать в себе гранты и кредиты. Об этом в пятницу, 5 августа, пишет издание Politico.

«Евросоюз выделит до €5 млрд в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета ЕС. По словам чиновников, оставшаяся сумма, около €3 млрд, будет предоставлена ​​в виде грантов», — говорится в публикации.

Отмечается, что инициатива была предложена после того, как Германия отказалась предоставить Киеву кредитные гарантии на сумму до €9 млрд, отметив, что гранты могли бы стать лучшей альтернативой для страны, чьи долговые обязательства стремительно растут.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в том, что объединение искусственно блокирует передачу Киеву €8 млрд финансовой помощи. Глава государства назвал сложившуюся ситуацию «либо преступлением, либо ошибкой». Тем не менее назвать конкретную страну, ответственную за задержку, он отказался и выразил надежду на то, что в скором времени проблему с финансированием удастся решить.

2 августа Украина получила второй транш финансовой помощи от Евросоюза (ЕС), общий объем которой составил €1 млрд. Денежные средства планируется направить на обеспечение первоочередных нужд государственного бюджета.

25 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине льготный кредит в размере €1,59 млрд. Она отметила, что €1 млрд будет выдан немедленно, а оставшаяся часть денежных средств будет переведена позднее.

18 июля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже было одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

Еще 12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».