Министерство обороны России показало работу водолазов-саперов по разминированию акватории реки Северский Донецк в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса российские военнослужащие регулярно проводят зачистку территорий, в том числе гидротехнических сооружений и водоёмов, от взрывоопасных объектов. Так, в ЛНР продолжается работа специалистов Международного противоминного центра РФ.

Водолазы-саперы обследовали местность вблизи автомобильного моста через реку Северский Донец, разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Подводные работы проводились штатным водолазным отделением. Служащие использовали передвижную рекомпрессионную водолазную станцию, а также универсальное снаряжение СВУ-5.2 и подводный миноискатель.

Специалистам удалось обнаружить несколько неразорвавшихся боеприпасов под опорой моста на глубине около 4 м, в том числе 120-миллиметровую минометную мину. Опасные объекты были уничтожены на месте с применением накладного заряда.

«Была заложена тротиловая шашка, взрыв произошел с помощью электродетонатора», — поделился командир водолазного отделения с позывным Акула.

Отмечается, что за последнее время саперы Международного противоминного центра обследовали более 23 гектаров территории ЛНР, где обнаружили и обезвредили 2061 взрывоопасный предмет.

Ранее, 3 августа, корреспондент «Известий» Мурад Магомедов запечатлел работу саперов-водолазов в ЛНР. По словам журналиста, разминирование рек осложняется сильным течением и плохой видимостью в мутной воде.

12 июля глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы после их подрыва обвинить российских военных в ударах по объектам инфраструктуры.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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