Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды
Сюжет:

МО РФ показало разминирование акватории реки Северский Донецк в ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России показало работу водолазов-саперов по разминированию акватории реки Северский Донецк в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Минный труд: в Донецке обезвреживают смертоносные «Лепестки»
Вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали столицу ДНР боеприпасами ПФМ-1

В ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса российские военнослужащие регулярно проводят зачистку территорий, в том числе гидротехнических сооружений и водоёмов, от взрывоопасных объектов. Так, в ЛНР продолжается работа специалистов Международного противоминного центра РФ.

Водолазы-саперы обследовали местность вблизи автомобильного моста через реку Северский Донец, разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Подводные работы проводились штатным водолазным отделением. Служащие использовали передвижную рекомпрессионную водолазную станцию, а также универсальное снаряжение СВУ-5.2 и подводный миноискатель.

Специалистам удалось обнаружить несколько неразорвавшихся боеприпасов под опорой моста на глубине около 4 м, в том числе 120-миллиметровую минометную мину. Опасные объекты были уничтожены на месте с применением накладного заряда.

«Была заложена тротиловая шашка, взрыв произошел с помощью электродетонатора», — поделился командир водолазного отделения с позывным Акула.

Отмечается, что за последнее время саперы Международного противоминного центра обследовали более 23 гектаров территории ЛНР, где обнаружили и обезвредили 2061 взрывоопасный предмет.

Ранее, 3 августа, корреспондент «Известий» Мурад Магомедов запечатлел работу саперов-водолазов в ЛНР. По словам журналиста, разминирование рек осложняется сильным течением и плохой видимостью в мутной воде.

12 июля глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы после их подрыва обвинить российских военных в ударах по объектам инфраструктуры.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022