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Россия привезет международных экспертов на место удара ВСУ по Еленовке

Зампостпреда РФ Полянский: Москва привезет международных экспертов на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Южного военного округа
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Москва доставит на место украинского удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР) международных экспертов и журналистов. Об этом 5 августа заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

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«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) расследует обстоятельства обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Отмечалось, что, согласно первоначальным результатам экспертного исследования, обстрел велся с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил очевидность факта того, что украинские пленные в Еленовке погибли от рук своих же — военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией) начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

Между тем 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что он запускает миссию по установлению фактов и деталей по обстрелу следственного изолятора в Еленовке. При этом он отметил отсутствие у него полномочий для запуска уголовного расследования.

ВСУ нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО у поселка Еленовка, где содержались украинские военнопленные, в том числе «азовцы», в ночь на 29 июля. Глава ДНР Денис Пушилин назвал провокацией удар украинских военных.

В результате атаки на СИЗО погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

До этого, в июне, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков делал заявление о том, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. Он отмечал, что ведутся обстрелы тех, кто хочет сдаться в плен союзным силам.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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