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В ДНР гражданина США обвинили в разжигании межнациональной розни

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Фото: Донецкое агентство новостей
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни гражданину США руандского происхождения Суеди Мурекези. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил его адвокат Сергей Литвишко в беседе с Донецким агентством новостей (ДАН).

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«Да, обвинение предъявлено гражданину США Суеди Мурекези, который участвовал в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне. Ему инкриминируют разжигание межнациональной розни», — сказал собеседник агентства.

Адвокат отметил, что его подзащитный якобы случайно оказывался в эпицентре событий.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что Верховный суд в ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении трех подданных Великобритании, а также гражданина Швеции и гражданина Хорватии, которые входили в националистическую группировку «Азов» (признана террористической и запрещена в России) и другие вооруженные формирования на Украине.

29 июля также стало известно, что дела британских наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла готовы к передаче в суд ДНР. Британцам предъявлено обвинение по статье «Наемничество».

До этого, 22 июля, сообщалось, что Верховный суд ДНР организовал разбирательства по делу участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» в закрытом режиме.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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