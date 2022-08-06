Папа Франциск принял главу отдела внешних церковных связей РПЦ

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Ватикан, где его принял папа римский Франциск. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ОВЦС.

«5 августа по приглашению папы римского Франциска председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Ватикан, где в Апостольском дворце состоялась его встреча с главой Римско-католической церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они обсудили вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих политических процессов.

Ранее, 6 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит папы римского в Россию должен прорабатываться, должна быть подготовка.

4 июля папа римский Франциск сообщил о том, что после запланированной поездки в Канаду с 24 по 30 июля хотел бы посетить Москву и Киев, для того чтобы попытаться помочь в решении возникшей конфликтной ситуации.

До этого, 14 июня, Франциск также заявлял о желании встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он отметил, что должен был встретиться с патриархом 14 июня в Иерусалиме. Однако по взаимному согласию встреча была перенесена на более поздний срок.

Папа римский Франциск 3 мая заявил, что действия НАТО у российских границ могли спровоцировать Москву к проведению специальной военной операции по защите Донбасса. При этом понтифик затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине. В то же время он выступил за отказ от гонки вооружений.

15 апреля понтифик раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. Он указал на то, что страны Запада принимают беженцев с Украины лучше, чем из других частей мира. Глава католический церкви признал право стран защищать себя, но при этом отметил, что проблемой является то, что люди забыли язык мира.