Россия опровергла в ООН сообщения о повышенной готовности ядерных сил

Сообщения о том, что ядерные силы РФ были переведены в режим повышенной готовности, являются ложными. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил замглавы российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

«Президент России [Владимир Путин] приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — объяснил он.

По словам Белоусова, данное решение означает повышение бдительности, а не состояние повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил.

Ранее, 3 августа, представитель России Александр Трофимов указал на то, что обвинения в адрес российской стороны относительно ядерного оружия являются нечистоплотной интерпретацией высказываний российского руководства. Между тем Россия исполняет обязательства в рамках Будапештского меморандума, в том числе насчет неприменения ядерного оружия.

Как отметил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, Россия полагает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Российская сторона, добавил он, считает, что необходимо восстановить действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Российский лидер подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Во время конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Делегация РФ отвергла данные обвинения, отметив, что на Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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