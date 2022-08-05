Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды
Сюжет:

АТОР: консульство Болгарии в РФ приостановило прием документов на туристические визы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о решении консульства Болгарии временно прекратить прием документов у граждан РФ. Информация об этом появилась на сайте организации в пятницу, 5 августа.

Визовый сбой: перестанет ли ЕС выдавать Шенген россиянам
И насколько сложно сейчас попасть в Европу транзитом

Отмечается, что консульство в настоящий момент не принимает документы на туристические визы и визы для собственников недвижимости «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации».

«Причина — объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», — говорится в публикации.

Между тем данное решение стало ответом на высылку из Болгарии 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе. После этого ряд представительств РФ был вынужден частично приостановить деятельность ввиду нехватки сотрудников. Также было временно закрыто генконсульство Болгарии в Екатеринбурге.

На сегодняшний день неизвестно, когда отношения сторон будут восстановлены в прежнем объеме. Тем не менее, по данным источников «Вестника АТОР», болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России.

Ранее в этот день посольство Латвии заявило о прекращении выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Отмечалось, что исключение составят случаи въезда на похороны близких родственников.

3 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу жителям РФ шенгенских виз.

В Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз Евросоюз не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу долгосрочных виз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022