АТОР: консульство Болгарии в РФ приостановило прием документов на туристические визы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о решении консульства Болгарии временно прекратить прием документов у граждан РФ. Информация об этом появилась на сайте организации в пятницу, 5 августа.

Отмечается, что консульство в настоящий момент не принимает документы на туристические визы и визы для собственников недвижимости «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации».

«Причина — объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», — говорится в публикации.

Между тем данное решение стало ответом на высылку из Болгарии 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе. После этого ряд представительств РФ был вынужден частично приостановить деятельность ввиду нехватки сотрудников. Также было временно закрыто генконсульство Болгарии в Екатеринбурге.

На сегодняшний день неизвестно, когда отношения сторон будут восстановлены в прежнем объеме. Тем не менее, по данным источников «Вестника АТОР», болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России.

Ранее в этот день посольство Латвии заявило о прекращении выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Отмечалось, что исключение составят случаи въезда на похороны близких родственников.

3 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу жителям РФ шенгенских виз.

В Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз Евросоюз не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу долгосрочных виз.