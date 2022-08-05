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Госдеп рассказал о видении нового договора СНВ между США и Россией

Госдеп заявил, что новый договор СНВ между США и РФ должен включать все виды ядерных вооружений
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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При заключении новых соглашений по контролю над вооружениями Вашингтон и Москва должны опираться на новые типы вооружения, не описанные в договоре СНВ-3. Об этом в среду, 5 августа, заявила в ходе брифинга заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

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«Речь идет не о тех же типах вооружения, которые затрагивает СНВ-3. Мы хотим понимания, что есть много новых типов вооружений, есть много вопросов, с которыми надо иметь дело, касаются ли они перспективных технологий или космоса», — отметила она.

Дженкинс отметила беспокойство со стороны США и ряда других стран относительно нестратегических ядерных вооружений.

Ранее, 3 августа, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение Соединенных Штатов подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс, лишь когда находится в невыгодном положении.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3, заявил 1 августа президент США Джо Байден. По заявлению Бонни Дженкинс, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.

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