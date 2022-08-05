Четверо погибли и 27 ранены в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В результате обстрела со стороны Украины четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, еще 27 получили ранения. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. <…> Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) на 21:30 5 августа 2022 года составляет 31 человек, в том числе двое детей (четверо погибли, 27 ранены). Информация продолжает поступать», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в Киевском районе Донецка три человека погибли и пятеро получили ранения при попадании снаряда ВФУ в автобус.

Также 5 августа здание железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка загорелось после обстрела со стороны украинских войск. В результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что больница №17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских военных. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая одного ребенка. Девочка 2019 года рождения получила осколочное ранение обоих бедер, ее доставили в детскую республиканскую больницу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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