Врач назвала шесть полезных для диабетиков видов чая

Педиатр, эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк рассказала, какие виды чая полезно употреблять пациентам с диабетом. Об этом она рассказала 5 августа «Газете.Ru».

По ее словам, зеленый чай способен незначительно снижать уровень сахара в крови, а также вероятность развития диабета.

«Обратите внимание, что во всех исследованиях фигурирует среднее количество выпитого чая, требуемое для наблюдения полезных эффектов, — это 3–4 чайные чашки», — предупредила специалист.

Чай каркаде из листков гибискуса способен снизить уровень артериального давления. Для этого необходимо принимать 240 мл чая два раза в день в течение месяца. Однако у этого напитка может быть один недостаток.

«Гибискус помогает снизить резистентность к инсулину. Но обратите внимание, что этот чай может взаимодействовать с гидрохлоротиазидом — мочегонным, назначаемым пациентам с высоким артериальным давлением», — предупредила Кашляк.

Врач также посоветовала пить чай с мелиссой и ромашковый чай, так как первый стимулирует усвоение глюкозы и ингибирует синтез глюкозы, а второй — оптимизирует контроль уровня сахара в крови и защищает от окислительного стресса, который может привести к осложнениям, связанным с диабетом.

Полезными свойствами еще обладает чай с корицей. Эта пряность замедляет процесс высвобождения сахара в кровоток и усиливает процесс поглощения глюкозы клетками, повышая чувствительность к инсулину.

Чай с куркумой, согласно последним исследованиям, значительно снижает уровень сахара и липидов в крови. При этом он улучшает работу почек и снижает уровень воспалений.

27 июля врач-кардиолог Виолетта Шелехова предупредила, что кофе и зеленый чай провоцируют подъем артериального давления. Это может быть кратковременной реакцией, но ощутимой для людей, чувствительных к резким подъемам артериального давления, особенно уже страдающих гипертонией.

21 июля врач-диетолог Ирина Лизун назвала полезные свойства иван-чая. Он имеет как тонизирующий эффект, который может быть чуть мягче, чем у обычного чая, так и успокаивающий эффект, что зависит от приготовления напитка.