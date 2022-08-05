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Минобороны: ВСУ нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС и Энергодару

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Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в Минобороны РФ.

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«Украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено 20 152-миллиметровых снарядов», — отметило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обстрелы велись подразделением 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе Марганца, контролируемого украинской армией.

В Энергодаре в результате ударов пострадали электричество и водоснабжение, на Запорожской АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, а также снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.

«По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — добавили в ведомстве.

Также в МО РФ призвали международные организации осудить действия киевского режима, «осуществляющего акты ядерного терроризма».

В результате удара украинских военных по жилому району Энергодара получила повреждения гражданская инфраструктура. Жилой массив города был обстрелян после ряда артиллерийских ударов по территории ЗАЭС.

Также в этот день ВСУ нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области. Сообщалось, что поражены участки железнодорожного полотна и элеватор.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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