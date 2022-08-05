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Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Новак: Путин договорился с Эрдоганом о поставках газа за рубли

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Россия и Турция договорились о частичной оплате природного газа в рублях. Об этом 5 августа сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Это произошло по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

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«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — сказал Новак.

Он назвал оплату газа в рублях новым этапом в отношениях России и Турции.

«На первом этапе часть поставок будет оплачиваться уже в российских рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений», — добавил вице-премьер.

Ранее в этот день около 15:00 мск начались переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. До мероприятия российский президент сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран.

Также российский лидер назвал газопровод «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставок топлива в Европу. Он отметил его исправную и бесперебойную работу.

Переговоры продлились чуть больше четырех часов, по их итогам было опубликовано совместное заявление президентов. В нем сказано, что Путин и Эрдоган договорились наращивать объем торговли между двумя странами и идти навстречу ожиданиям сторон по вопросам энергетики.

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