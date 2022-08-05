Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси

США осудили Китай за введение санкций против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом 5 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я хочу ясно дать понять, что США осуждают введение Китаем санкций против спикера Пелоси и членов ее семьи. Мы много раз говорили, что она имела право поехать на Тайвань. Этот шаг со стороны Пекина является необоснованным», — сказал Кирби во время брифинга.

Ранее в этот день МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны. В ведомстве заявили, что она «осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая».

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. В то же время Reuters со ссылкой на источник написало, что Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действий военно-воздушных сил Китая на учениях.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.