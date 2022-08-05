Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля. Об этом 5 августа сообщила армия еврейского государства.
«Сирены воздушной тревоги сработали в течение нескольких минут в центральных и южных районах Израиля», — говорится в сообщении.
5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил в Twitter, что целью операции «Рассвет» является устранение конкретной угрозы гражданам еврейского государства.
В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.
Служба здравоохранения сектора Газа при этом сообщила о семи жертвах обстрелов, погибла в том числе пятилетняя девочка. Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.
Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.