Болгария приостановила выдачу виз россиянам

Консульство Болгарии на неопределенный срок приостановило выдачу виз россиянам. Об этом 5 августа сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стало объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников дипмиссии и консульских учреждений Болгарии в России.

«Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе», — сказали в ассоциации.

Уточняется, что в связи с нехваткой сотрудников частично приостановлена работа консульской службы посольства России в Болгарии и генеральное консульство в Варне. Помимо этого приостановило работу генеральное консульство России в Русе. Временно закрыто также и генконсульство Болгарии в Екатеринбурге.

«Как долго продлится пауза в визовом процессе, неизвестно. Источники «Вестника АТОР» сообщают, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России», — заключили в ассоциации.

В этот же день посольство Латвии заявило о прекращении выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Отмечалось, что исключение составят случаи въезда на похороны близких родственников.

3 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.

В Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.