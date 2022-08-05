Воду в реке Туяляс в Башкирии признали опасной для купания
В городе Сибай (Башкирия) признали опасным для купания пляж на реке Туяляс. Об этом сообщает городская администрация.
Сотрудники республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели лабораторные исследования, которые показали превышение уровня содержания в воде энтерококков, пишет «МедиаКорСеть».
В связи с этим местные власти рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от купания в водоеме.
Весной этого года сообщалось, что на территории Башкирии летом должны заработать 137 пляжей в 57 муниципалитетах.