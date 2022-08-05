Около 200 км дорог и пять мостов восстановят в Мариуполе до конца года
В Мариуполе планируется восстановить пять поврежденных мостов и около 200 км дорожного полотна, рассказал 5 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании штаба по восстановлению Мариуполя.
«Обсудили сегодня вопросы строительства дорог. Порядка 200 км дорог до конца года планируем построить и реконструировать, а также пять мостов. Обсудили с каждым подрядчиком, что нужно сделать для увеличения темпов строительства», — приводятся на сайте правительства России слова вице-премьера.
Кроме того, Хуснуллин сообщил, что электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября.
Ранее в этот день в Минстрое России сообщили «Известиям», что Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ.
Накануне Хуснуллин заявил по результатам поездки в ЛНР, что по примеру Мариуполя будет разрабатываться мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.
Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.