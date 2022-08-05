Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры

Москва ввела запрет на въезд в отношении 62 граждан Канады в ответ на расширение Оттавой антироссийских персональных санкций. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в МИД РФ.

«В отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию», — указали в дипведомстве.

В МИДе напомнили, что в последнее время Канада несколько раз расширяла список персональных санкций против россиян. Помимо официальных лиц, журналистов и экспертов в него в том числе был включен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ведомстве также подчеркнули, что российская сторона в ближайшее время объявит дальнейшие ответные меры с учетом постоянно «штампуемых» Канадой санкций против РФ.

Ранее, 2 августа, в санкционный список Канады были включены более 40 физических и 17 юридических лиц из РФ. В их число вошли военные, якобы причастные к событиям в Буче и работе на оборонный сектор России. По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, дополнительные санкции были введены с целью «усилить давление на российскую военную машину».

Расширение властями Канады ограничений против России прокомментировала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Виктория Федосова. По словам аналитика, Оттава совершает инерционное движение страны, находящейся в едином информационном и практическом антироссийском поле. Вводя новые ограничения, канадские власти таким образом «подбивают» формальную часть для соответствия иным санкционным спискам.

До этого, 9 июля, Жоли объявила о намерении расширить санкции в отношении ключевых секторов российской экономики на фоне спецоперации России на Украине. Несколькими днями позже Канада внесла еще дополнительные поправки в антироссийские ограничения, которые запрещают предоставлять производственные услуги российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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