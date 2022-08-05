В Саратовской области поезд насмерть сбил женщину

На железнодорожных путях в поселке Татищево Саратовской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, трагедия произошла 5 августа около 17:00 (16:00 мск). Прибывшая бригада скорой медпомощи констатировала смерть женщины.

«Возраст и личность установить пока не удалось. Этим будут заниматься компетентные органы», — заявили в минздраве.

В ночь на 2 августа в Ставропольском крае поезд, следовавший из Грозного в Москву, сбил двух девушек 2003 года рождения. От полученных травм они скончались на месте.