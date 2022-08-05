Жителей Карелии предупредили о грозах и граде

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Карелии в выходные. В регионе ожидаются грозы и град.

По данным МЧС, осадки ожидаются днем 6 августа. Ливни будут сопровождаться грозой, скорость ветра увеличится до 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Изменения погодных условий обусловлены влиянием циклона. Осадки ожидаются во всех районах Карелии. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям республики оставаться дома во время непогоды и не оставлять без присмотра детей. Также не следует парковать автомобили под крупными деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Приморском крае. В ближайшие сутки в регионе выпадет большое количество осадков, ветер усилится до 20 м/с.