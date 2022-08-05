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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Пострадавшие при паводке жители Якутии получили свыше 10 млн рублей

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Почти 1,2 тыс. жителей Верхоянского района Якутии, которые пострадали при дождевом паводке, получили компенсационные выплаты. Общая сумма составила свыше 10 млн рублей.

По данным министерства по развитию Арктики и делам народов Севера, была проведена экспертиза смет расходов на пострадавшие объекты. В ближайшее время в ведомстве рассчитывают выяснить, какой ущерб был нанесен социально-культурным объектам и жилым домам. Каждому дому будет выплачено 100 тыс. рублей, пишет ИА YakutiaMedia.

Отопление в социальных объектах и жилых домах Верхоянска, а также сел Боронук и Бетенкес запустят раньше срока, 10 августа, для просушки зданий.

Мощный паводок в Верхоянском районе наблюдался в начале июля в результате продолжительных осадков. В 11 населенных пунктах пострадали 350 частных и 118 многоквартирных домов. В Верхоянске паводком прорвало временную защитную насыпь, из-за чего вода залила улицы. Режим ЧП был введен в муниципалитете 9 июля.

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