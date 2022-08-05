Пострадавшие при паводке жители Якутии получили свыше 10 млн рублей

Почти 1,2 тыс. жителей Верхоянского района Якутии, которые пострадали при дождевом паводке, получили компенсационные выплаты. Общая сумма составила свыше 10 млн рублей.

По данным министерства по развитию Арктики и делам народов Севера, была проведена экспертиза смет расходов на пострадавшие объекты. В ближайшее время в ведомстве рассчитывают выяснить, какой ущерб был нанесен социально-культурным объектам и жилым домам. Каждому дому будет выплачено 100 тыс. рублей, пишет ИА YakutiaMedia.

Отопление в социальных объектах и жилых домах Верхоянска, а также сел Боронук и Бетенкес запустят раньше срока, 10 августа, для просушки зданий.

Мощный паводок в Верхоянском районе наблюдался в начале июля в результате продолжительных осадков. В 11 населенных пунктах пострадали 350 частных и 118 многоквартирных домов. В Верхоянске паводком прорвало временную защитную насыпь, из-за чего вода залила улицы. Режим ЧП был введен в муниципалитете 9 июля.