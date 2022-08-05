При «Яндекс Еде» создадут комиссию по разрешению спорных ситуаций

При сервисе «Яндекс Еда» начнет работать отраслевая комиссия по вопросам партнёрства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, комиссия будет разрешать спорные ситуации. Так, к ней можно будет обратиться, чтобы оспорить отключение от сервиса. Комиссия будет отвечать и на вопросы партнеров относительно действующих правил сервиса. Если комиссия сочтет, что то или иное правило нуждается в доработке или подходящего правила пока нет, она сможет вынести вопрос на обсуждение комитета.

В комиссию войдут представители магазинов и ресторанов, сотрудничающих с сервисом, а также эксперты из сферы ресторанного бизнеса и ритейла и члены профессиональных ассоциаций, в том числе Федерации рестораторов и отельеров. Новая структура призвана обеспечивать транспарентность в отношениях между «Яндекс Едой» и партнерами.

Принципы, регулирующие работу платформы с партнерами, будет рассматривать комитет по открытости Консультативного совета по развитию экосистемы «Яндекса». Если комиссия сочтет, что то или иное правило нуждается в доработке или подходящего правила пока нет, она сможет вынести вопрос на обсуждение комитета.

«Мы убеждены, что развивать сервисы нужно вместе с участниками рынка и с учётом их интересов. Поэтому "Яндекс Еда" создаёт принципиально новый механизм — отраслевую комиссию. Он позволит вовлечь рестораны и магазины в принятие важных решений и сделает наше взаимодействие прозрачнее», — комментирует руководитель Яндекс Еды Роман Маресов.

Отраслевая комиссия начнет работу до конца лета. Войти в комиссию смогут представители магазинов и ресторанов на определенных условиях. Для этого нужно работать с «Яндекс Едой» от года, выполнять определенное количество заказов в неделю и иметь высокий рейтинг в сервисе.