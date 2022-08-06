Инфекционист назвала первичные признаки ВИЧ у женщин

Врач-инфекционист Елена Бикаева рассказала «Известиям» о первичных признаках вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у женщин.

По словам специалиста, признаки ВИЧ у мужчин и женщин в целом не так сильно отличаются. К основным признакам относятся потеря веса (причем на поздних этапах возможна дистрофия), сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния. Очень часто страдает слизистая оболочка и нередки заболевания пневмонией и туберкулезом, добавила врач.

«У женщин чаще всего встречается герпес, цитомегаловирусная инфекция, вагинальный кандидат и кандидозный эзофагит. Кроме того, возможны нарушения менструального цикла и воспалительные заболевания органов малого таза. У мужчин симптомы особо ничем не отличаются от стандартной клинической картины. Но существует мнение, что у женщин ВИЧ развивается медленнее, но это объясняется более внимательным отношением женщин к своему здоровью», — подчеркнула Бикаева.

27 июня специалист по половому воспитанию, акушер, эксперт в сфере подготовки к родам, автор книги для девочек «Всё, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова развеяла миф о риске заражения ВИЧ через поцелуи. Специалист подчеркнула, что ферменты и антитела, содержащиеся в слюне, препятствуют заражению. Климова подчеркнула, что вирус живет только в крови, в грудном молоке и жидкостях, связанных с половыми органами, а заразиться ВИЧ-инфекцией можно только в случае прямого контакта биологических жидкостей.

Ранее врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева рассказала «Известиям», какие симптомы могут говорить о начале ВИЧ-инфекции. По ее словам, появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырех недель до трех месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. В первые три месяца симптомы регистрируются у 50–90% больных.

Наиболее распространенными клиническими симптомами ВИЧ-инфекции являются лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, болезненные ощущения в горле и сыпь на коже.

Острая ВИЧ-инфекция часто напоминает корь, краснуху, инфекционный мононуклеоз. Под влиянием иммунодефицита у 10–15% инфицированных развиваются следующие вторичные заболевания: ангина, бактериальная пневмония, кандидозы, герпетическая инфекция и другое.

Следующая стадия ВИЧ-инфекции — субклиническая — наступает через две-три недели после исчезновения первых признаков заболевания, она может длиться примерно от двух до 20 лет. Единственным симптомом на этой стадии может быть увеличение лимфатических узлов.

В ноябре 2021 года сайт NBC News сообщил, что 30-летняя женщина из Аргентины стала вторым в истории ВИЧ-инфицированным человеком, чья иммунная система смогла победить вирус без медицинского лечения. Соответствующий диагноз ей поставили в 2013 году. Известно, что ее муж и ребенок ВИЧ-отрицательные. Результаты сенсационного обследования выздоровевшей от СПИДа женщины опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Уточняется, что пациентка принимала медикаменты только в течение шести месяцев во время беременности, чтобы гарантировать рождение здорового ребенка, пишет Pravda.Ru.