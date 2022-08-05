Тамбовская область увеличила поставки мяса за границу

Тамбовская область в июле увеличила на 17% экспорт мясной продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональную администрацию.

Наиболее высоких показателей достигли поставки мяса птицы. Лидерами закупок являются страны Азии, которые приобретают больше половины общего объема.

Также высокие показатели экспорта продукции фиксируются в страны Закавказья.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Амурскую область из Китая прямой импортной поставкой поступила первая после двухлетнего перерыва партия цитрусовых. Более 25 т лимонов доставили через смешанный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ.