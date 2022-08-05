В Калуге возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой
В Калуге по факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел 1 августа в одном из магазинов на улице Генерала Попова.
«Неустановленное лицо умышленно нанесло удар бутылкой по голове собаки породы чихуа-хуа, которая находилась на руках хозяйки», — рассказали в ведомстве.
Животное пострадало. По факту инцидента были проведены проверки, после которых возбудили дело. Ведется расследование.
26 мая сообщалось, что уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Благовещенске после того, как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.