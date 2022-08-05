Три автомобиля столкнулись на трассе в Тверской области

В Тверской области на трассе М-10 «Россия» столкнулись три машины. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел на 292-м км дороги в Вышнем Волочке. 85-летний водитель Lada на полосе для разворота не учел дистанцию и столкнулся с машиной Skoda. Иномарку отбросило на встречку, где произошло еще одно столкновение — с автомобилем Niva, за рулем которого находился 89-летний водитель.

В аварии пострадала 70-летняя пассажирка Lada. Она была госпитализирована.

Ранее в этот день в Оренбурге в результате столкновения легковушки с грузовиком серьезно пострадал мужчина. По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы и был доставлен в больницу.