Спасатель в Ульяновске вытащил из воды тонувшую девочку

В Ульяновске спасатель вытащил из воды тонувшую девочку. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на начальника управления гражданской защиты города Андрея Тамбовского.

Инцидент произошел ранее в этот день у Центрального волжского пляжа.

«Спасатель Данила Александрович Самсонов, осуществляющий дежурство на пляже, увидел девочку, которой требовалась помощь. Он кинул ей спасательный круг и, прыгнув в воду, помог выбраться на берег», — рассказал Тамбовский.

Девочка решила искупаться в Волге, но не рассчитала силы и стала тонуть. Специалисты провели с ее родителями профилактическую беседу.

Ранее, 25 июля, в Кольском районе Мурманской области мужчина спас тонувшего в реке Кола четырехлетнего ребенка.