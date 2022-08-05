Крупный пожар на территории кафе произошел под Тольятти

Крупный пожар на территории кафе произошел в Ставропольском районе Самарской области. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Около 9:00 загорелось двухэтажное здание. Площадь пожара составила 750 кв. м. Из здания эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет.

В 11:16 пожар был локализован и в 11:33 ликвидирован.

Для тушения пожара привлекались 120 человек и 47 единиц основной пожарной и специальной техники.

Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее, 3 августа, в Орске (Оренбургская область) при пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме были спасены девять человек.