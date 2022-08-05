Уличное освещение заработает в Мурманске с 10 августа

В Мурманске начались пробные включения уличного освещения. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечается в материале, в плановом порядке фонари и подсветки заработают в городе с 10 августа.

График включения-выключения освещения был утвержден до 3 мая 2023 года.

«В условиях недостаточной видимости по заявке единой дежурно-диспетчерской службы поручено обеспечить включение-отключение наружного освещения с отклонением до 40 минут от графика», — говорится в сообщении.

Сейчас в Мурманске сезон белых ночей. Однако с средины августа световой день в столице Заполярья начнет сокращаться.