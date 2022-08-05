В Керчи построят круглогодичный семейный курорт

В Керчи построят всесезонный семейный курорт. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу корпорации развития Крыма.

Как отмечается в материале, объем инвестиций составит около 760 млн рублей.

В планах — строительство туристического комплекса, создание зон отдыха и развлечений для всей семьи, а также благоустройство набережной города.

«Такие проекты не только приносят инвестиции в республику, развивают муниципалитет, но и помогают сделать Крым круглогодичным курортом», — отметил генеральный директор корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вблизи Денисовой пещеры, где создается туристический кластер, в 2023 году стартует строительство палеопарка.