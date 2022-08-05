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В ДНР на время проведения СВО запретили использовать беспилотники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) на время проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса запрещено использовать беспилотники. Об этом говорится в постановлении госкомитета обороны республики, опубликованном на сайте главы ДНР 5 августа.

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При этом в документе уточняется, что ограничение не распространяется на аппараты, используемые в том числе министерством внутренних дел ДНР, министерством по делам гражданской обороны, ЧС и другими ведомствами.

Также могут использовать беспилотники представители СМИ, получившие аккредитацию.

«В случае нарушения запрета беспилотное воздушное судно подлежит изъятию МВД ДНР, министерством госбезопасности или управлением Народной милиции ДНР с дальнейшим закреплением за органом, изъявшим беспилотное воздушное судно», — говорится в постановлении.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотников «Орлан-10». Служащие Восточного военного округа применяют летательные аппараты для поисково-разведывательных операций с последующей выдачей целеуказаний артиллерийским и ракетным подразделениям. «Орланы» также контролируют коридоры, по которым идет эвакуация беженцев, и маршруты следования колонн с гуманитарной помощью.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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