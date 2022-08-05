Один человек погиб и двое пострадали при опрокидывании авто в Омской области
В Колосовском районе Омской области в результате опрокидывания «УАЗа» погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в пятницу, 5 августа, на 33-м км автодороги Колосовка – Чапаево. По предварительным данным, 60-летний водитель «УАЗ-Патриот» потерял управление и допустил опрокидывание авто, пишет ИА «Город55».
В результате ДТП 66-летний пассажир скончался на месте. Водитель и 38-летний мужчина-пассажир получили различные травмы и были доставлены в медучреждение.
По факту случившегося организована проверка, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН». Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
3 августа в Омской области 86-летний водитель ВАЗ-2106 допустил столкновение с грузовиком Isuzu, которым управлял 37-летний водитель, а затем врезался в «Ладу Калина». Пострадали 37-летняя и 76-летняя женщины, а также 10-летняя девочка.