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ВСУ обстреляли из артиллерии Запорожскую АЭС во время пересменки работников

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Украинский войска вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

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«Сегодня во время пересменки работников ЗАЭС около 15 часов с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС», — написал он.

Рогов добавил, что в результате инцидента оборвались две линии электропередачи, по которым электроэнергия поступает к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт. Уточняется, что оно нужно для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС.

По слова Рогова, сейчас на месте обстрела разгорелся пожар, его тушат сотрудники специальной пожарной части.

Ранее в пятницу на территории Запорожья прогремели четыре взрыва.

До этого, 20 июля, вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четыре атаки на АЭС в Энергодаре. Однако ее реакторная часть не пострадала.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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