Заведующая детсадом на Ставрополье ожидает суда за мошенничество

В Минеральный Водах (Ставропольский край) по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий ожидает суда бывшая заведующая детским садом. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Следствие полагает, что с сентября 2018 года по декабрь 2020-го обвиняемая фиктивно устроила дворниками двоих знакомых. Заработную плату женщина присваивала себе.

Ущерб, причиненный управлению образования горокруга, составил 420 тыс. рублей, уточняет NewsTracker.

Кроме того, с июня 2017-го по декабрь 2020-го заведующая требовала от 10 сотрудников отдавать ей начисленные премии и доплаты. Под угрозой увольнения подчиненные передали ей 270 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.