Школьники из Донбасса посетили Московский авиационный институт

Школьники из Донецкой и Луганской народных республик 5 августа посетили Московский авиационный институт (МАИ) в рамках акции «Университетская смена».

Детям показали пилотажные стенды и научные станции.

Проект проводится при поддержке нескольких российских министерств. Всего программа охватит более 40 вузов России.

Ранее в этот же день сообщалось, что до конца сентября проект «Юные актеры — детям Донбасса» планирует приобщить к театральному искусству более 20 тыс. детей и подростков, проживающих на территории народных республик, а также эвакуированных в Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Юные актеры представят два спектакля — «Юная любовь в пяти театральных измерениях», где сюжет «Ромео и Джульетты» изложен в стилистике пяти театральных школ: античный театр, дель арте, кабуки, театр Брехта и система Станиславского, а также мюзикл «Красная Шапочка и Серый Волк». Всего запланировано около 40 показов.