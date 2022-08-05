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Художник Дэмиен Херст публично сожжет почти 5 тыс. своих работ

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Richard Isaac
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Один из самых дорогих современных художников Дэмиен Херст объявил о том, что сожжет 4851 свое произведение из серии The Currency.

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В общей сложности он создал 10 тыс. рисунков из разноцветных точек. И покупатели могли выбрать, хотят ли они физическую версию или цифровую с NFT-токеном. Мнения коллекционеров разделились примерно поровну. Так, 5149 покупателей предпочли забрать работы в исходном виде без NFT, остальные же сделали выбор в пользу более модного формата, тем самым приговорив физические версии к уничтожению. Херст будет уничтожать их в рамках специального мероприятия этой осенью.

По мнению Ольги Дворецкой, основателя сообщества цифровых авторов #Rassvet и NFT Academy, этот эксперимент сам по себе является новаторским перформансом, но коллекционеры руководствовались весьма практическими соображениями.

«NFT-токен работы стоит около $7 тыс. на вторичном рынке, тогда как рисунок — $26 тыс. (за столько он ушел на аукционе Phillips в январе). И этому есть логичное объяснение, Херст в первую очередь классический художник, несмотря на его успех в NFT, его физические работы покупают уже несколько десятков лет, и он успел зарекомендовать себя среди массы классических коллекционеров», — отметила эксперт.

30 июня сообщалось, что мировые продажи NFT достигли самого низкого уровня за год: в июне они оказались меньше $1 млрд впервые за 12 месяцев. Кроме того, падение продаж на крупнейшем маркетплейсе OpenSea составило 75%, а капитализация коллекции Bored Ape Yacht Club упала на 33%.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, в эпоху мировой нестабильности поведение коллекционеров и арт-инвесторов всегда становится более консервативным и экспериментальным цифровым форматам они предпочитают незыблемую классику — живопись именитых мастеров.

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