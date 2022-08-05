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В результате израильских ударов по сектору Газа погибли двое и 19 ранены

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли два человека и 19 получили ранения. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил телеканал Al Arabiya, сославшись на службу здравоохранения сектора Газа.

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Ранее в этот день Израиль начал наносить удары по целям радикалов в секторе Газа. В армии обороны страны уточнили, что проводится операция «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Также отмечалось, что в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил в Twitter, что целью операции «Рассвет» является устранение конкретной угрозы гражданам еврейского государства.

16 июля издание Haaretz сообщило, что Израиль атаковал объект, принадлежащий Исламскому движению сопротивления (ХАМАС), в секторе Газа после того, как оттуда были выпущены четыре ракеты по югу страны.

До этого, 18 июня, израильская армия также атаковала цели радикалов в секторе Газа.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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