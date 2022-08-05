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Власти США уведомили российских дипломатов об аресте Винника

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Фото: ТАСС/Zuma
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Власти США уведомили российских дипломатов в пятницу, 5 августа, об аресте гражданина РФ Александра Винника. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

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«Сегодня утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина. В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах. Организуем телефонный разговор с задержанным», — сказала она ТАСС.

Шумова отметила, что посольство окажет ему консульско-правовое содействие.

Ранее в этот день французский адвокат россиянина Фредерик Бело рассказал, что его подзащитный находится в американском городе Сан-Франциско, где его интересы будут отстаивать государственные юристы.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле следят за судьбой Винника, «как за судьбами всех российских граждан».

Накануне Бело сообщил, что подзащитный доставлен из Франции в Грецию. Тогда же следственная палата апелляционного суда Парижа вынесла решение по процессу экстрадиции Винника в США. Во Франции он отбывал пятилетний тюремный срок за отмывание денежных средств.

Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е и в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В США ему грозит 55 лет тюрьмы.

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