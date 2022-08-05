Гулять в лесах Курганской области запретили до 15 августа из-за жары

Власти Курганской области ввели запрет на прогулки в лесах до 15 августа из-за высокой температуры воздуха, в результате которой могут возникать пожары. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и повышением пожарной опасности в Курганской области с 5 по 15 августа введен запрет на посещение лесов гражданами. В этот период нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда. В лесах полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе подчеркнули, что за нарушение запрета предусмотрены административные штрафы в размере до 30 тыс. рублей для граждан и до 400 тыс. рублей для юридических лиц.

В правительстве также уточнили, что данный запрет не затрагивает граждан, осуществляющих заготовку древесины в соответствии с заключенными договорами купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

«А также тех, кто осуществляет работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров, лесной охране, охотнадзору, аварийно-спасательные работы и профилактические и внеплановые (аварийные) ремонтные работы на линейных объектах, полицейским, задействованным в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений и т.п.», — указано в сообщении.

Ранее, 1 августа, в четырех районах Республики Коми ввели запрет на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Ограничения продлятся до особого распоряжения.