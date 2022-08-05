Snickers извинилась перед Китаем за рекламу с упоминанием Тайваня

Американская компания Mars Wrigley, владеющая торговой маркой Snickers, принесла официальные извинения Китаю за то, что в одной из своих рекламных акций назвала Тайвань страной. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщается на странице компании в соцсети Weibo.

«Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и постановлениями», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что уже исправили все неточности в рекламной информации Snickers на соответствующих сайтах и в аккаунтах в соцсетях.

Ранее Snickers опубликовала ролик в рамках рекламной кампании для стран Азии. В видео наряду с Малайзией и Южной Кореей также говорилось о Тайване, но не как о регионе Китая, а как об отдельной стране.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Прежде Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.