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В Москве арестовали главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО за взятку

В Москве арестовали главу отдела экономической безопасности УВД по СВАО Басова за взятку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве 5 августа суд арестовал главу отдела экономической безопасности (ОБЭП) УВД по Северо-Восточному административному округу (СВАО) Александра Басова. Он подозревается в получении взятки.

Материалы дела поступили в Пресненский районный суд. По информации «Известий», ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября 2022 года.

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Как сообщил источник, Басов получил 4 млн рублей от главы московского центра дезинфекции. Он обещал за вознаграждение остановить проверку расходования бюджетных средств. Операцию по его задержанию провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В начале августа правоохранители задержали с поличным его подчиненного при получении денег, предназначенных для Басова. Сотрудник полиции решил сотрудничать с ФСБ и передал полученную им взятку начальнику. Руководителя ОБЭП по СВАО задержали в его служебном кабинете.

Мосгорсуд 3 августа приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 млн рублей. Защита Белоусова заявила, что обжалует приговор. В тот же день было вынесено постановление об объявлении депутата в розыск.

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