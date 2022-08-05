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Немецкая компания опровергла производство шоколада Ritter Sport в России

Немецкая компания Alfred Ritter GmbH опровергла производство шоколада Ritter Sport в России
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Marius Schwarz
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Немецкая компания Alfred Ritter GmbH, выпускающая шоколад Ritter Sport, опровергла сообщение о возможном производстве кондитерских изделий в России. Об этом она заявила 5 августа ТАСС.

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«Мы категорически отрицаем это, это ложное сообщение», — заявили в компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Alfred Ritter GmbH ведет переговоры с «Аквалайф», владельцем напитков «Черноголовка», о производстве шоколада Ritter Sport в России под другим брендом. Ранее он ввозился из Германии.

29 марта сообщалось, что производитель шоколада Ritter Sport продолжит вести бизнес в России. Доля страны в бизнесе компании на тот момент оценивалась в 7%.

Вместе с тем швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli 9 марта принял решение о приостановке поставки своей продукции в Россию.

Компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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