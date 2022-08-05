Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября

0
Фото: Global Look Press/Olaf Krüger
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября. Об этом 5 августа сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Все в стройку: в РФ хотят создать службу по восстановлению в ДНР и ЛНР
Как работа девелоперов в республиках скажется на отрасли

Хуснуллин в пятницу в Мариуполе провел заседание штаба по восстановлению города. По его словам, мастер-план уже утвержден, теперь будет составлен пообъектный график работ.

«Ставлю задачу наращивать темпы. Но работы уже сейчас ведутся очень активно: часть жилых домов сдадим уже в сентябре. В части ЖКХ — готовимся к отопительному сезону. Принял участие в торжественной церемонии пуска газа первому абоненту города Мариуполь. Сейчас газ уже есть в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском», — говорится в сообщении.

Вице-премьер подчеркнул, что в восстановительных работах задействовано более 12 тыс. строителей. Он заверил, что их число будет постепенно увеличено до 30 тыс. человек.

Ранее в этот день в Минстрое России сообщили «Известиям», что Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ.

Накануне Хуснуллин заявил по результатам поездки в ЛНР, что по примеру Мариуполя будет разрабатываться мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

29 июля президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину помочь Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) с восстановлением соцобъектов и домов. Глава государства отметил, что проведение спецоперации связано с разрушениями, поэтому необходимо содействовать Донбассу в восстановлении населенных пунктов.

До этого, 21 июля, глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе визита в Мариуполь заявил, что к октябрю необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии в городе.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022