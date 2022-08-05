Электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября. Об этом 5 августа сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Хуснуллин в пятницу в Мариуполе провел заседание штаба по восстановлению города. По его словам, мастер-план уже утвержден, теперь будет составлен пообъектный график работ.

«Ставлю задачу наращивать темпы. Но работы уже сейчас ведутся очень активно: часть жилых домов сдадим уже в сентябре. В части ЖКХ — готовимся к отопительному сезону. Принял участие в торжественной церемонии пуска газа первому абоненту города Мариуполь. Сейчас газ уже есть в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском», — говорится в сообщении.

Вице-премьер подчеркнул, что в восстановительных работах задействовано более 12 тыс. строителей. Он заверил, что их число будет постепенно увеличено до 30 тыс. человек.

Ранее в этот день в Минстрое России сообщили «Известиям», что Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ.

Накануне Хуснуллин заявил по результатам поездки в ЛНР, что по примеру Мариуполя будет разрабатываться мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

29 июля президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину помочь Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) с восстановлением соцобъектов и домов. Глава государства отметил, что проведение спецоперации связано с разрушениями, поэтому необходимо содействовать Донбассу в восстановлении населенных пунктов.

До этого, 21 июля, глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе визита в Мариуполь заявил, что к октябрю необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии в городе.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.