Более 30 тыс. деревьев высадят на территории Ростова-на-Дону к 2024 году

На территории Ростова-на-Дону к 2024 году планируют высадить более 30 тыс. новых деревьев. Об этом 5 августа сообщает RostovGazeta со ссылкой на проект городского озеленения.

По данным мэрии, в 2022 году на высадку новых зеленых насаждений направили 117,8 млн рублей. В городе появилось 6,1 тыс. деревьев и 12 тыс. кустарников.

Всего до 2024-го в планах у городских властей посадить 30 тыс. деревьев.

Как уточняет издание, в целом в регионе планируют отказаться от зарубежных растений. Для этого правительство Ростовской области намерено разработать концепцию озеленения, основанную на научно обоснованных подходах.

В рамках концепции для каждой из климатических зон региона будет создан базовый и дополнительный перечень растений для озеленения.