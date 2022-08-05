В ГД обвинили Зеленского в искажении фактов после статьи Amnesty International

Президент Украины Владимир Зеленский цинично искажает факты и пытается переложить вину за обстрелы на российских военных, заявил в пятницу, 5 августа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал реакцию Зеленского на статью Amnesty International, который назвал ее «амнистией» России. Украинского лидера возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

«Человек искажает факты, причем в преступлениях он пытается обвинить наших военных, хотя прекрасно знает о тех обстрелах мирных городов, которые были в течение восьми лет до спецоперации. Это всё цинично искажается, это попытки переложить с больной головы на здоровую и надежда на то, что все эти преступления сойдут Украине с рук, учитывая постоянную поддержку со стороны США и других западных стран», — подчеркнул Чепа.

При этом депутат отметил, что не стоит рассчитывать на поддержку фактов из статьи международным сообществом. По его словам, зарубежные СМИ, как и международное сообщество, освещают ситуацию однобоко.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе подчеркивалось, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины. По его словам, таким образом предприняты попытки дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия.

На доклад о нарушениях ВСУ в тот же день отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия постоянно уведомляла о приведенных в отчете случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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