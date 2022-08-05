Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $93 впервые с 21 февраля

Цены на нефть по всему миру снижаются в пределах 1,7%, а один баррель нефти марки Brent стал стоить дешевле $93 впервые с 21 февраля. Об этом 5 августа свидетельствуют данные торгов.

Известно, что на 16:29 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,37%, до $92,82 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до $87,04.

Ранее 5 августа аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила, что на фоне спада цен на нефть существует вероятность ослабления рубля из-за рисков рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов 28 июля в беседе с «Известиями» заявил, что цена нефти может повыситься до $115–116 за баррель. Днем ранее управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова рассказала «Известиям», что цены на сентябрьский фьючерс нефти Brent останутся в зоне $100–107 за баррель.

Как отметил 6 июля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, на нефтяной рынок влияют разные факторы. В том числе, по его словам, ситуация будет меняться в зависимости от того, будет ли усиливаться западное давление на Россию и что будет происходить с соблюдением странами Запада собственных антироссийских санкций.