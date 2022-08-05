Французское бюро Amnesty International призвало убрать технику ВСУ из жилых зон

Киев должен в незамедлительном порядке вывести военные силы и технику из жилых кварталов, чтобы не подвергать опасности мирных жителей. Об этом заявил 5 августа глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.

«Требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак», — сказал он.

Он напомнил о нарушениях, которые ранее зафиксировала организация. Руководитель французского бюро уточнил, что с апреля по июль активисты провели проверки, в ходе которых было установлено, что украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором в том числе отмечается, что украинские военнослужащие наносили удары из жилых построек, размещали вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины и Донбасса. По информации правозащитников, украинское командование умышленно не эвакуировало мирных жителей.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что российская сторона неоднократно сообщала о нарушениях международного права со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что Москва называет такие действия Киева тактикой использования гражданского населения в качестве «живого щита».

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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