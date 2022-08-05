В Москве за четыре дня выявили 270 водителей с признаками опьянения

ГИБДД Москвы за первые четыре дня августа остановила почти 270 водителей с признаками опьянения. Об этом Госавтоинспекция столицы сообщила 5 августа в своем Telegram-канале.

По результатам статистики, у 129 автомобилистов было доказано состояние алкогольного опьянения.

По оценке инспекторов столичной ДПС, 121 автомобилист отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

По результатам четырех дней были и такие водители, которых уличили в повторном нахождении в нетрезвом виде за рулем. Таковых «поймали» 18 человек.

Учитывая предстоящие выходные, Госавтоинспекция Москвы напомнила о недопустимости нетрезвого вождения.

За семь месяцев 2022 года Госавтоинспекция столицы пресекла почти 41 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. В ведомстве напомнили, что перевозить детей в машине разрешается только с использованием специальных детских удерживающих устройств.